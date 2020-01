Trump revela logo de Fuerza Espacial, similar a Star Trek

El presidente Donald Trump reveló el viernes el logo de la Fuerza Espacial, y escribió en Twitter que había consultado con líderes militares y diseñadores antes de presentar el nuevo icono, de color azul y blanco, con una figura en forma de punta de flecha al frente y planetas y estrellas en el fondo, rodeados por las palabras: “Fuerza Espacial de Estados Unidos” y “Departamento de la Fuerza Aérea”.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT