Autorizan 17 plazas de nueva creación para el IMSS de San Pedro

El delegado del IMSS en Coahuila, Juan Salgado Brito y el jefe de Prestaciones Médicas en la Delegación Estatal del IMSS, Maximiliano Elguezabal Mendoza, entre otras autoridades del Seguro Social visitaron el Hospital General de Sub Zona (HGSZ) 21 de este municipio y anunciaron que se autorizaron 17 plazas de nueva creación para este hospital. La dificultad será, admiten, encontrar a los médicos especialistas.

El Hospital General de Sub Zona (HGSZ) 21, del IMSS, en San Pedro, cuenta actualmente con una directora interina, luego de que la anterior fuera removida tras la difusión de un video tomado por un derechohabiente, que evidenciaba que no había trabajadores en el hospital, principalmente en la zona de Urgencias durante la noche del pasado 8 de enero.

El Siglo de Torreón se entrevistó con personal de este nosocomio y admitieron que el problema era principalmente la falta de personal y que de noche un solo médico atiende todas las áreas.

Este viernes las autoridades estatales del IMSS se reunieron con el personal directivo del Seguro Social en San Pedro.

"Creo que vamos avanzando en la solución de los problemas y venimos hoy precisamente a ver cómo están las condiciones no tanto en mejoramiento o conservación sino cómo va la directora y ver la disposición y el apoyo que recibe para mejorar el servicio a los derechohabientes", dijo el delegado del IMSS en Coahuila, Juan Salgado Brit.

Mencionó que es necesario reforzar el equipo de médicos, enfermeras, los insumos y medicamentos.

Admitió la falta personal pero también dijo que ya se está resolviendo.

Al respecto el jefe de Prestaciones Médicas en la Delegación Estatal del IMSS, Maximiliano Elguezabal Mendoza, dijo que se gestionan plazas para enfermería y plazas para médicos para reforzar las áreas.

"Definitivamente tenemos un problema con la cobertura de médicos, primero tenemos que hacer la gestión de que se incremente la plantilla y que sobre todo nuestros médicos se quieran venir aquí", dijo Elguezabal.

Al respecto, Salgado Brito adelantó que están autorizadas las plazas: "Nos han autorizado ya afortunadamente y derivado de las gestiones que hemos hecho y del apoyo que el secretario general Zoe Robledo nos está dando para incrementar el cuerpo médico y ya nos autorizaron más plazas para médicos, yo creo que vamos a andar alrededor de 10 médicos 7 enfermeras adicionales", dijo.

Las plazas de médicos, aseguró, son de nueva creación al igual que las de enfermeras.

"Tenemos que buscar a los candidatos interesados, que ellos se sientan apoyados y estimulados pues no es fácil conseguir médicos especialistas que quieran venirse a cada una de las clínicas del estado de Coahuila", mencionó Salgado.

El delegado dijo que una de las prioridades detectadas en San Pedro es en primer lugar cambiar la actitud de los trabajadores y generar un nuevo ambiente laboral "con mayor disposición de quienes estamos prestando los servicios para tratar a los demás como queremos ser tratados", enfatizó.

Ayer mismo la Jefatura de Prestaciones informó además que San Pedro ya cuenta nuevamente con ambulancia en este nosocomio pues no había para los traslados.

Como se recordará, el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegacion Coahuila, determinó separar del cargo a la directora del Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 21, de San Pedro de las Colonias, Susana Hernández, tras la difusión del video donde se muestra que el pasado 8 de enero había al menos 15 personas, entre ellos adultos y niños, adultos mayores y una madre con un bebé esperando ser atendidos en Urgencias, pero no apareció ni una enfermera, ni un médico, ni una trabajadora social, ni guardias ni personal administrativo o de limpieza. Lo anterior pese a que había pacientes en cama, internados. La investigación al respecto no está concluida.