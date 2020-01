Salma Hayek ofrece disculpas tras recomendar libro 'racista'

La actriz mexicana Salma Hayek se disculpó ante sus seguidores luego de externar su agradecimiento a la presentadora de televisión Oprah Winfrey quien le hizo llegar el libro American Dirt, un trabajo que ha sido catalogado como racista por los lectores.

En el primer mensaje publicado el 23 de enero por Hayek con una fotografía del libro escrito por Jeanine Cummis, expresó: “Ahora más que nunca necesitamos historias de esperanza y aliento, resistencia y belleza del espíritu humano, no puedo agradecer lo suficiente a Oprah por haberme enviado American Dirt. Sigo asombrada del compromiso de Oprah para dar voz a los que no la tienen y de amar más como respuesta al odio”.

La publicación generó que los seguidores de la actriz, le pidieran investigar antes de recomendar la lectura de algún texto, por lo que este viernes la propia Hayek explicó: “Quiero agradecerles a todos ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando.

“Ayer subí un mensaje sobre un libro, mismo que ya quité de mi Instagram. Quiero decirles que cuando Oprah me envió esta selección de su club de libros, me emocioné al leer la descripción que trataba sobre una mujer mexicana y me apresuré a compartir mi emoción con ustedes”, destacó la veracruzana.

La actriz ahondó que para el momento en que publicó la fotografía no había leído el libro ni estaba consciente de la controversia que se estaba generando. “Les pido una disculpa por hablar de algo sin haberlo experimentado o sin haberme informado mejor”.

En fecha reciente, Yalitza Aparicio, protagonista de la cinta Roma de Alfonso Cuarón, también compartió una fotografía con el libro toda vez que agradeció a Oprah por hacérselo llegar, hecho que fue tomado como una recomendación a leerlo.