Acusan a Kendall Jenner de maltrato animal

La modelo está siendo acusada de maltrato animal, luego de que compartiera una fotografía paseando a su perrita de raza Doberman Pinscher en Los Ángeles, portando un collar llamado “prong”, que tiene como características unos picos de metal en forma de dientes que se incrustan en el cuello del can cuando sus dueños jalan la correa y algunas personas lo usan como estrategia para entrenar al animal.

KENDALL Jenner has been slammed by animal lovers for using a "cruel" dog collar that risks "pain and suffering". animal charities have urged dog owners not to use them, claiming they risk "injury, pain and suffering" to pets. pic.twitter.com/9stSH7TKTD