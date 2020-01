Anuncian videojuego 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions'

Sorpresa para los fanáticos del futbol y los videojuegos. Oliver Atom (Tsubasa Ozora), Benji Price (Genzo Wakabayashi) y Steve Huyga (Kojiro Hyuga) estarán de regreso con sus mejores técnicas dentro de un campo de futbol.

Bandai Namco anunció que el videojuego "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" será lanzado este 2020, para consolas PS4, Nintendo switch y PC.

"¡El balón es tu amigo! Sé el capitán en CAPTAIN TSUBASA: RISE OF THE NEW CHAMPIONS, ¡y lleva a los Súper Campeones a la victoria! ¿Cuál es el primer tiro especial que vas a hacer? #CaptainTsubasa #SúperCampeones #OliverAtom #fútbol #BandaiNamcoLatAm", así lo confirmó Bandai Namco Latam, vía Twitter.

De igual modo, el tráiler del videojuego muestra a los principales personajes de la serie animada que en México es conocida como "Los Súper Campeones".

Cabe señalar que "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" será el primer título de la franquicia que llegará a Occidente.