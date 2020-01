Seguros con potencial

Los automovilistas mexicanos tienden a no proteger sus vehículos por considerar a los seguros muy costosos, o porque no saben dónde contratarlos o cuál es el más adecuado, lo que significa que existe un reto para el sector. Alonso Vargas, presidente ejecutivo de Chubb en México, indicó que pese a que se registra un aumento de incidencias relacionadas con vehículos, las personas no protegen su bien y esto ha quedado claro según los datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y de la ENIF.

En una entrevista con Notimex, el directivo de la aseguradora comentó que ante estos factores de la baja penetración del seguro para automóviles hay retos importantes para mejorar una cultura de prevención. Expuso que la industria ofrece “una gama muy amplia de protecciones que se pueden adquirir, y aunque si bien es incierto saber cuál realmente será requerida, la seguridad no es algo que deba dejarse a la suerte”. Explicó que enfrentar una incidencia con la protección de un seguro definitivamente resulta mucho más económico, ya que se puede proteger al automovilista ante diversos escenarios previsibles, y no sólo contra daños materiales, sino también para gastos médicos.