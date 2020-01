Rivero presiona a Furch

on el doblete conseguido el pasado miércoles ante Pumas, el delantero uruguayo Octavio Rivero levantó la mano para hacerse de un lugar en el once inicial de Santos Laguna, a la par en la que el argentino Julio César Furch no ha tenido el desempeño idóneo en el puesto.

Y es que el atacante pampero tan sólo ha podido anotar dos goles en sus últimos 13 partidos, entre Liga MX y liguilla, mientras que en la Copa MX no se ha hecho presente frente al arco rival. Mientras que el ariete charrúa ha ido destacando poco a poco en el ataque albiverde, ya que desde que marcó su primer tanto con la playera de Santos, ha marcado en la mayoría de sus intervenciones con el club. Curiosamente, el apodado "Hermoso del Gol" anotó esta primera diana en el partido frente a Xolos de Tijuana, cerrando la paliza 4-1 frente a los fronterizos y donde también "El Emperador" se hizo presente con el tercero de la noche. UN DELANTERO PROBADO Desde aquel entonces, Julio César vivió una sequía que se "aquietó" en el partido de ida por los cuartos de final del Apertura 2019 frente a Rayados de Monterrey, cuando anotó el primer gol en la derrota 5-2 en suelo regiomontano; en la vuelta, el nacido en La Pampa poco aportó en la ofensiva y no pudo colaborar para que los Guerreros lograran remontar el resultado adverso. Furch debutó en 2009 con el cuadro argentino Olimpo, para después militar en San Lorenzo de Almagro, Arsenal de Sarandí y Belgrano, equipo que abandonó para enfundarse en los colores de los desaparecidos Tiburones Rojos del Veracruz; para el 2017, Furch se enroló con Santos Laguna, donde ha anotado 61 dianas en 134 duelos disputados. VIVE SU MOMENTO En contraparte, Raúl Octavio tuvo un cierre más goleador, anotando en el partido ante Cruz Azul, sumado a los tres tantos que consiguió en la Copa MX cuando la escuadra de la Comarca se midió ante los Correcaminos y Chivas. Para este certamen, el nativo de Treinta y Tres se ha hecho presente en el marcador a favor de los laguneros en tres ocasiones, todos en los recientes triunfos de Santos: uno que firmó el resultado a favor frente al León, además de dos en el 4-2 frente a Pumas. Rivero Falero es formado en el Defensor Sporting de su país, equipo donde no llegó a figurar en el primer equipo por lo que salió en busca de comenzar su carrera, encontrando su oportunidad en el Central Español en 2012. Para 2013, se enfundó en los colores del Rentistas, aunque aquí comenzó su andar en varios clubes como el O'Higgins y Colo-Colo chilenos, Vancouver Whitecaps de la MLS, Atlas y el Nacional de su natal Uruguay. Para 2019, el delantero de 28 años se enroló con el club albiverde y ha logrado marcar ocho tantos en 17 apariciones con la elástica verdiblanca. La tarea para el estratega santista, Guillermo Almada, es difícil puesto que ambos arietes cuentan con un gran juego aéreo y pegada frente al arco, aunque difícilmente se les pueda ver compartiendo la posición al frente. 3 AÑOS ha vestido "El Emperador" la playera de la escuadra albiverde. 8 GOLES ha marcado el delantero uruguayo en 17 partidos jugados con Santos.