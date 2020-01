Niños y niñas no son criminales: CEDH

"Los niños y niñas no son criminales, por lo que no se justifica la presencia de corporaciones policiacas en las revisiones del operativo Mochila Segura", enfatizó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Güereca Díaz.

En entrevista previa al acto protocolario de firma del convenio para la implementación de Mochila Segura, enfatizó que para su instrumentación se requiere el consenso y aprobación de los padres de familia, además de que, antes de la revisión, se le debe preguntar al menor si está de acuerdo en que se abra su mochila, "en caso de que no esté de acuerdo, sin exhibirla y sin nada, se le debe de llevar a la dirección y hablarle a los padres de familia", indicó.

Estableció que no está justificada la presencia de corporaciones policiacas. "Lógicamente no debe haber presencia de cuerpos de seguridad, no debe haber armas, esto es un mecanismo de los muchos que debe haber con la participación de los padres de familia únicamente y del personal de la institución, no personal ajeno, sólo de testigos".

"Vi una foto que me dolió, por eso fui a La Laguna a hablar con el subsecretario de Educación, porque vi fotos donde había cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales con armas de grueso calibre... no, los niños y niñas no son criminales. Esta es una situación extraordinaria desgraciadamente porque estamos viviendo circunstancias extraordinarias", estableció.

E informó que sobre todo los papás evaden la responsabilidad de revisar las mochilas de sus hijos desde el hogar, "pocos conocen la mochila de sus hijos, gran parte de las mujeres, pero casi los padres no saben lo que llevan ahí", enfatizó.

Descartó que con este operativo se vulnere la privacidad de los menores ya que "se contempla que llevan libros, lo básico para estudiar", además de que es una práctica común en lugares como los aeropuertos, por lo que la Comisión avala su instrumentación en todas las escuelas del estado.

Aprobación