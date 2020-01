Luis Miguel deja mucho qué desear como padre:

El cantante mexicano Luis Miguel, quien tiene tres hijos, "deja mucho qué desear" como padre, opinó Ricardo González mejor conocido como "Cepillín".

"A Luis Miguel, cuando empezaba, lo conocí muy bien, siempre ha sido muy amable conmigo. Pero en el caso de esposo y padre deja mucho qué desear", juzgó ante la prensa a su llegada a la capital mexicana.

Resaltó que la actriz Aracely Arámbula, quien fue pareja sentimental del intérprete de 2005 a 2009 y dio a luz a dos de sus hijos: Miguel (13 años) y Daniel (11 años), funge como madre y padre al mismo tiempo dada la indiferencia del intérprete de "La incondicional".

"Luis Miguel está repitiendo lo que él vivió. No nada más debiera ser una segunda temporada (de su bioserie), sino una tercera diciendo: 'Qué tonto he sido, porque no he sido un buen padre'", señaló el afamado payaso.

Recordó que en la época de juventud de "El Sol" asistieron casi a los mismos eventos, pero recordó uno en especial, de cuando actuaron en el Madison Square Garden en Nueva York y visitaron ciudades como Houston y Dallas.

"Mientras Luis Miguel traía una gabardina rompevientos, el papá (Lusito Rey) traía un abrigo de mink, íbamos en una caravana gigante", compartió "Cepillín" que unirá su talento al del grupo Wapayasos.