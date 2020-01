Vuelca automóvil en Periférico de Gómez Palacio

Presuntamente un trailer "se le metió" a la conductora de un automóvil compacto, lo que provocó que se volcara.

El accidente se registró alrededor de las 17:40 horas en el Periférico Ejercito Mexicano, justo en el puente elevado Centenario del municipio de Gómez Palacio.

Pese a lo aparatoso del accidente, la conductora del automóvil, identificada como Karla de 22 años de edad, resultó ilesa en tanto que la unidad resultó con el parabrisas quebrado y con algunas piezas desprendidas.

La joven iba a bordo de un automóvil de la marca Chevy Confort modelo 2007 en color rojo con placas de Durango y según relató el chofer de un camión de carga pesada en color blanco, le cerró el paso provocando que frenara apresuradamente y perdiera el control de la unidad, impactándose con la valla de concreto que divide los carriles para luego quedar sobre el toldo.

Las autoridades informaron que el trailero no detuvo su marcha y no lograron ubicarlo, ya que la joven no pudo describirlo con exactitud, solo manifestó que era "un camión blanco de una empresa lechera".

Al lugar llegaron personal de Bomberos y de Tránsito y Vialidad para apoyar en las maniobras y retirar el vehículo. El percance ocasionó el cierre parcial de la circulación ocasionando caos vial.