En Chivas, no hay mentalidad de equipo chico: Antonio Rodríguez

El Rebaño se encuentra ubicado como líder general de la competencia, con un arranque de temporada en el cual suman una victoria y un empate. Sin embargo, la derrota ante Dorados en Copa MX ha dejado una ola de críticas a los rojiblancos.

Antonio Rodríguez, guardameta del Guadalajara, admite que el plantel no está enfocado en "callar bocas", los objetivos están claros y no separan el dedo del renglón.

"Seríamos un equipo muy chico si estamos pensando en callar bocas, o en no darle gusto a nadie. Somos un equipo que está enfocado en la cima, que estamos pensando en cosas grandes, en campeonatos, en liguillas. No te da la cabeza para ver lo que está pasando en otros lados, nosotros tenemos el enfoque muy claro y vamos por todas las canicas".

El guardameta sabe lo que genera todo el entorno del Rebaño, donde a pesar del resultado, siempre se hablará del club. "Toño" ve en sus compañeros la fuerza necesaria para que esto no termine por afectar en el futuro.

"Estamos conscientes del club en el que estamos parados. Un club muy mediático; se gana y se habla mucho, se empata y se habla mucho, se pierde y se habla más y nosotros somos lo suficientemente fuerte para que en la victoria o en la derrota no volvernos locos. Ni en la victoria has ganado un campeonato y todo lo que tengas que ganar, ni en la derrota has perdido todo lo que puedes perder".