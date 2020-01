RuPaul's Drag Race anuncia a las reinas de su temporada 12

El formato que tuvo su primera temporada en 2009 publicó primero un video como una primera llamada para que conocieran a quienes rivalizarán en esta nueva entrega.

El clip inicia con unas palabras de la diseñadora de moda y cantante Yvie Oddly, quien ganó en la temporada 11 con el título de "America's Next Drag Superstar".

The RuVolution begins!



Meet all of your S12 Queens https://t.co/E6YgH8alcM#DragRace premieres FRI 2/28 at 8/7c on @VH1! pic.twitter.com/JdU61UUHFF