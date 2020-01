Noviazgo entre Gabriel Soto e Irina Baeva podría estar en crisis

Con el rumor de una supuesta pérdida de matrimonio por parte de Gabriel Soto a Irina Baeva es como la pareja había iniciado el primer día del año 2020, sin embargo, sus fanáticos notaron algo en sus redes sociales que los han hecho sospechar de una posible ruptura.

Fue durante una entrevista con los medios de comunicación mientras él arribaba al aeropuerto de la Ciudad de México donde fue cuestionado sobre el por qué dejó de seguir a la rusa en redes sociales.

“Eso no es cierto, sí nos seguimos. Yo hice un update de contraseñas y como que se botó ahí algo, pero sí, sí nos seguimos, no tenemos porque no seguirnos, y si no nos seguimos en Instagram no pasa nada, nos seguimos por todos lados”

La respuesta del actor generó algunas reacciones de los ciberusuarios, quienes interpretaron su comentario como un insulto a la inteligencia.

“Qué raro no sabía que los update quitaran el follow, insultan a la inteligencia”, “Ay este tipo da pereza escucharlo hablar”, “¿De verdad creerá que la gente es tan tonta para creerse eso”, se lee entra la manifestación de sus seguidores.

Cabe señalar que, anteriormente se había rumorado sobre los reclamos de Irina Baeva a Gabriel Soto por la cercanía que tiene con Vanessa Guzmán, con quien comparte protagonismo en la telenovela Un Soltero con Hijas.