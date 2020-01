Pide Maduro que una misión de la ONU supervise las elecciones legislativas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este jueves al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que nombre una comisión para supervisar las elecciones legislativas previstas para este año en el país.

"Invito al secretario general de la ONU, mi amigo António Guterres, se lo estoy diciendo con tiempo, Venezuela quiere que la Secretaría General de la ONU nombre una comisión de acompañantes electorales", dijo el mandatario durante un acto político en Caracas.

Estos comicios todavía no tienen fecha estipulada y el grueso de la oposición no ha decido si participará en esta contienda pues no confía en el árbitro electoral, conformado por una mayoría de autoridades cercanas al Ejecutivo.

"Yo invito al Gobierno de México, al Gobierno de Argentina, al Gobierno de Panamá, invito a la Unión Europea (UE) y al Grupo de Contacto a que acompañen a Venezuela en la negociación para un acuerdo electoral de amplias garantías", prosiguió el líder chavista.

Para ello, explicó, el Gobierno quiere un "acuerdo de consenso" con la oposición venezolana, que se niega a participar en negociaciones a menos que sean para repetir las presidenciales de 2018 en las que Maduro obtuvo su reelección, aunque cuestionada por buena parte de la comunidad internacional.

El mandatario venezolano dijo que quiere el mayor acompañamiento internacional en estas votaciones "para que sean testigos el día que el pueblo de Venezuela recupere su Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", controlado desde 2016 por una mayoría opositora.

La semana pasada, Maduro ya había invitado a la ONU y a la UE y pidió al Consejo Nacional Electoral venezolano "preparen las más amplias garantías, más de las que aún se han tenido" hasta ahora para los venideros comicios.

En la lista de eventuales invitados, el mandatario mencionó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), que agrupa a toda América con excepción de Estados Unidos y Canadá, pero descartó enfáticamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro.