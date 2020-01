Galilea Montijo aclara rumores sobre su salida de Televisa

Luego de que Galilea Montijo posara en una fotografía junto a Carlos Loret de Mola y Luis García, comentarista de TV Azteca, los rumores sobre su salida de Televisa crecieron.

Y es que en julio del 2019 la conductora del programa matutino, Hoy, había expresado que le gustaría hacer otros proyectos debido a que le molesta la monotonía.

Sin embargo, Montijo aclaró que su aparición en dicha foto sólo se trataba del anuncio de un nuevo proyecto que tiene junto a Loret y García, además de Víctor Trujillo con su personaje de “Brozo”.

“Es una plataforma digital, porque la gente empezó a especular si me iba de Televisa, no, para nada, mientras Televisa, que es mi casa y a la cual estoy agradecida por tantas cosas que me ha dado, ellos me digan que yo sigo ahí, yo voy a seguir ahí”, expresó a la prensa.

Además, detalló que este trabajo la tiene muy emocionada porque es exclusivamente en Estados Unidos, aunque no reveló de qué se va a tratar.

“Es como una plataforma que no tiene nada que ver con la televisión, sino es ir y estar cerca de todos los latinos ahí”.