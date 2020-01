Detectan irregularidades por 432 mdp en Entrega-Recepción de Gómez Palacio

Se detectaron irregularidades en el ejercicio de recursos de la anterior administración municipal de Gómez Palacio por un monto total de 432 millones 225 mil 523.89 pesos.

Estos primeros resultados fueron detectados como parte del proceso de Entrega-Recepción entre el gobierno pasado y el actual, y la cifra podría aumentar conforme a los hallazgos resultantes de las auditorías que se lleven a cabo en el futuro, de manera profunda de toda la administración y periodos que permita la ley.

Se identificaron a 13 direcciones con actos que pueden constituir faltas graves, 3 dependencias con actos que pueden constituir faltas no graves y 4 direcciones que solventaron.

El contralor municipal, Carlos Rosales Arcaute, señaló que se iniciarán los procesos de investigación por las autoridades competentes y que de confirmarse dichas irregularidades, se determinará la responsabilidad del funcionario público correspondiente.

Los hallazgos más significativos fueron la operación de contratación de servicios por la cantidad de 143 millones 686 mil 585.01 pesos.

El concepto fue “Asesorías legales” a la empresa Asesorías y Consultorías Jurídicas Raval S.A. de C.V. aunque no se tenía presupuesto autorizado, no existe documentación que avale los servicios y no se realizó licitación pública como lo establece la ley, entre otras.

El monto se pagó a la compañía en un periodo de 58 días, del 28 de junio al 23 de agosto de 2019, en un total de 15 facturas con folios consecutivos casi todas, dato que luego fue eliminado en los últimos seis de estos documentos.

En la Dirección de Egresos se detectaron pagos por Asistencia Social en el periodo 2016-2019 sin sustento legal por 146 millones de pesos.

Esta operación se dio mediante la emisión y cambio de un cheque semanal, iniciado en 400 mil pesos y terminando en un millón 600 mil pesos.

Se elaboraron más de 45 mil recibos iguales de 3 mil pesos, cada uno intentando “justificar” la salida del recurso.

De ello, se informó que no hay documentos que acrediten fehacientemente quién los recibió, ni solicitud de apoyos, ni credenciales de elector de los supuestos beneficiarios.

Otras inconsistencias que se detectaron fueron que la Tesorería Municipal de la pasada administración, eliminó recargos y rezagos por 6 millones 791 mil 791.31 pesos mediante la manipulación del Sistema de Ingresos en claves catastrales seleccionadas de manera discrecional para no cobrar además de que se dejaron de pagar retenciones al ISSSTE por 10 millones 300 mil 633.84 pesos; se realizaron manejos contables presuntamente ilegales sobre cuentas públicas de ejercicios anteriores para supuestamente desaparecer 7 millones 720 mil 555.74 pesos y se dispuso indebidamente de 24 millones de pesos del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del municipio.

En la Oficialía Mayor, se encontró un contrato por el cual se pagaron 6 millones 015 mil 412 pesos para la adquisición de 130 acciones consistentes en cuartos para baño que a la fecha presentan irregularidades en su funcionamiento.

En el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) se identificó que el extitular del organismo autorizó el pago de un contrato de 950 mil 789 pesos a la constructora e inmobiliaria GRAFMS, S.A. de C.V. para el suministro, instalación y arranque de dos equipos de medición de gasto para fuentes de abastecimiento, que según el actual gobierno, no fueron instalados.

En la Dirección de Servicios Públicos y derivado del incumplimiento en el suministro de 2 mil 023 luminarias con tecnología LED y fotocelda integrada, abatible y multivoltaje, se canceló el contrato de compra-venta a la empresa Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., por 7 millones 877 mil 171.16 pesos, situación que motivó a interponer una denuncia penal.

En la Dirección de Catastro, se detectaron hasta ahora, 87 deméritos (disminuciones) a los valores catastrales por 4 millones 881 mil 055.01 pesos.

La presentación de los primeros resultados del proceso de Entrega-Recepción se efectuó este jueves en el salón Benito Juárez de la presidencia municipal, en presencia de funcionarios públicos, corporaciones policiacas y demás sociedad civil.

La alcaldesa Marina Vitela señaló que el paso siguiente es dar vista a los órganos que corresponden y que “ya estará en manos de ellos determinar si hay algún responsable en esta cantidad de dinero que han detectado”.

Mencionó que los municipios se tendrán que apegar al combate a la corrupción y a las políticas públicas implementadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.