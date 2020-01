Critican a Pumas por actitud ante expulsión de compañero

Anoche, cuando apenas corría el minuto 10 del partido entre Santos y Pumas en la Copa MX, el árbitro Brian González sancionó una falta dentro del área luego de que el jugador Martín Barragán metió la mano para detener la pelota.

Sin embargo, a la hora de que el silbante señalara la expulsión del futbolista, no se trataba de Barragán, sino del debutante Jesús Rivas.

Pese a los reclamos y la insistencia de los jugadores de Pumas por la sanción, el delantero Martín Barragán no aceptó la culpa y prefirió quedarse en silencio, aún pese a las lágrimas de su compañero de 17 años que abandonaba la cancha.

Este acto de Barragán fue duramente criticado en redes sociales, y no sólo a él, sino al resto de los jugadores por aprovecharse de la confusión arbitral.

“Qué lindo vestidos debe ser el de Pumas teniendo a Martín Barragán.”, tuiteó de forma sarcástica el analista deportivo de ESPN, Mauricio Pedroza.

A su vez, Carlos Guerrero, comentarista deportivo de TV Azteca, expresó:

“mal Barragán, mal el capital, mal el equipo”

Sigo sin entender lo del joven Jesús Rivas de Pumas.

Además, Luis Omar Tapia de TUND criticó la acción del capitán de los Pumas.

“Si un capitán no se arriesga y defiende un juvenil, no vale nada el gafete que lleva en el brazo. Si un equipo no lo defiende es porque juntos han perdido el sentimiento y pasión del juego”.

“Eso no es tener vergüenza, ni deportiva ni personal, pobre chavito salió llorando”, “Y el capitán para qué está”, “Ese equipo representa todo menos a la máxima casa de estudios, no tienen valores, ética y mucho menos vergüenza deportiva”, “Anti fair play de Barragán”, se lee en las reacciones de algunos usuarios de redes sociales.

