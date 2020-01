Mujer acusa de agresión a exalumno de La Academia

Daniel Riolobos, exparticipante de La Academia, se encuentra envuelto en polémica luego de ser grabado por cámaras de seguridad arribando de forma agresiva a dañar el auto de su supuesta vecina con un cuchillo.

La mujer afectada reveló para el programa De primera mano que Riolobos, quien además es ahijado del fallecido cantante Juan Gabriel, la ofendió y la empujó, motivo por el cual su brazo quedó lastimado.

“Tengo circuito cerrado, checo las cámaras y te digo yo no lo conocía, veo que sale de ahí, sale super drogado, tomado con más personas y hace eso. Me pasé y le toque. Sale por la ventana muy agresivo y me empieza a decir ‘tú qué haces aquí’ y le digo ‘Buenas noches, ya vi los destrozos que hiciste de mi casa’ y me dice ‘si no te voy a pagar nada’”, relata la afectada.

Hasta el momento, Daniel Riolobos no ha hecho ninguna declaración sobre las acusaciones con evidencias grabadas que compartió la mujer.