Cepillin dice que Pepe Aguilar está loco

Cepillín se mostró indignado de que artistas como Pepe Aguilar y su hija huyan de los medios de comunicación para no dar declaraciones y hasta llamen a no hacer entrevistas. "Están locos, incluyendo a Pepe Aguilar, eso no se hace, yo creo que el vínculo más cercano que tenemos los artistas con el público son ustedes (los medios), y es tonto el artista que al principio busca cámaras para darse a conocer y el día que se dan a conocer no se dan el tiempo (de atender a la prensa), sea en un aeropuerto o donde sea".

El artista lamentó la actitud de Pepe, para quien las cámaras deberían ser algo normal por todo su contexto. "Pepe sale a defender algo que es indefendible sabiendo que nació de papá artista, de mamá artista y que ahora está promoviendo a su hija; un error por parte de él". También incluyó a aquellos que se suben a los aviones y hasta se ponen lentes oscuros para que nadie los vea, y los comparó con artistas como Will Smith, que con una gran fama internacional siempre atiende a los medios. Lo anterior lo dijo Cepillín cuando acudió a la presentación de la serie "Angelito mi Rey", donde tiene una participación especial al igual que Alma Cero, Niurka, Aura Cristina Geithner, Betty Monroe, Lorena Herrera, Aleida Núñez, entre otros. "A todos los artistas les falta ser mas humildes", afirmó. Esta semana, Pepe Aguilar hizo una transmisión de video en la que criticó a los medios por interesarse en su vida personal y querer entrevistarlo junto a su hija en el aeropuerto. Al video se unió su hija Ángela Aguilar para decir que deberían hacer un movimiento para que ningún artista dé entrevistas en el aeropuerto. "¿De quién será hija esta mujer?", comentó Pepe antes de terminar el video.