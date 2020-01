Pronostican ligero descenso en las temperaturas en La Laguna

Este jueves por la tarde se pronostica la entrada de un nuevo sistema frontal que ocasionaría nuevamente un ligero descenso en las temperaturas, de 7 a 9 grados centígrados por la mañana del viernes, como mínima.

Sin embargo, solamente se mantendría durante mañana viernes esta condición y las temperaturas se recuperarían para sábado y domingo, informó José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se pronostican temperaturas mínimas de 8 a 10 grados centígrados para hoy por la mañana y de 24 a 26 grados por la tarde.

Ayer por la mañana se registró una ligera precipitación en la Comarca Lagunera por la entrada de humedad procedente del océano Pacífico, que se combinó con la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número 32, lo que trajo condiciones de cielo nublado que permanecieron durante la mayor parte del día, pero por la tarde se comenzó a despejar y se alejaron las posibilidades de precipitación.

Calderón Partida explicó que la humedad entra desde el sur de la península de Baja California hasta el noreste del país, sin embargo, pasa muy rápido, por lo que en la región no ocasionará posibilidades de precipitación por los próximos dos días.

El previsor del tiempo dijo que las lluvias no registraron medición debido a que fueron muy ligeras, de cero a cinco milímetros en la periferia de la Comarca Lagunera, mientras que en la zona urbana fue inapreciable. Refirió que las estaciones de medición no han reportado la caída de granizo, por lo que no se tienen datos oficiales en este sentido, más allá del testimonio de los habitantes de algunos poblados, como ocurrió hace unos días en Cuencamé, Durango.

Ayer la temperatura mínima en Torreón fue de 11.5 grados centígrados por la mañana, en Lerdo de 10.5 y en San Pedro de 7 grados.

