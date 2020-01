Santos Laguna vence a Pumas, pero permite reacción felina

Con dobletes del "Mudo" Aguirre y Octavio Rivero, Santos Laguna derrotó anoche 4-2 a Pumas de la UNAM, que se mantienen vivos en la Copa MX, gracias a dos penales en los últimos minutos de juego.

Los Guerreros no supieron sacar provecho de las condiciones del partido celebrado ante regular entrada en el Estadio Corona, dentro de la ida de los octavos de final, en donde llegaron a estar al frente en el marcador, por diferencia de cuatro goles.

El próximo miércoles 29 de enero, en el Estadio Olímpico Universitario de la capital del país, se efectuará el choque de vuelta.

En los primeros minutos, la lucha por la de gajos, se intensificó en la media cancha, con aproximaciones de ambos equipos, pero ninguna de ellas claras.

Los visitantes, fueron los primeros en avisar, al caerle a Quintana un rechace de Acevedo, pero el mismo arquero albiverde, fue el encargado de realizar con su pierna, una extraordinaria salvada.

Cuando los Guerreros tuvieron la primera llegada en forma, tuvieron un penal a su favor, pero no pudieron aprovechar la falta desde los onces pasos, luego de que el cancerbero José Castillo, detuvo el disparo de Adrián Lozano.

La jugada, generó una confusión en el cuerpo arbitral, en donde el juvenil Jesús Rivas, fue expulsado por el silbante Brian Omar González.

Fue por ellos, que al quedarse en inferioridad numérica, "Michel" tuvo que sacrificar a Sebastián Saucedo, para hacer ingresar a Jerónimo Rodríguez, para que sus jugadores se acomodaran en todas las líneas.

9 MIL 42 aficionados se dieron cita al encuentro de ayer en el Estadio Corona.

En jugada a balón parado, el "Mudo" pudo abrir los cartones, con un balón a modo que le quedó para la testa, pero el oriundo de San Pedro de las Colonias, inexplicablemente lo mandó a un costado del arco, cuando el guardavallas visitante, estaba prácticamente vencido.

Pero Aguirre tuvo su revancha minutos después. El mundialista juvenil por México, aprovechó un gran servicio del "Charal" Orrantia, quien se cansó de mandar centros precisos al corazón, del área, para estremecer las redes.

Carlos Emilio volvió a servir a Aguirre, quien no pudo estremecer las redes. La última de los primeros 45 minutos, corrió a cargo de Martín Barragán, quien se plantó ante Acevedo tras un rebote, pero el delantero universitario, mandó el balón a la tribuna.

En el complemento, los de la Comarca fueron a buscar el segundo y lo lograron. La conexión entre Aguirre y Rivero dio frutos, para que el charrúa metiera el primero de su cuenta.

Los de la Comarca, no se quedaron conformes y buscaron más goles, los cuales lograron. Tal fue la confianza de los albiverdes, que su lateral, Jonathan Díaz, se animó a disparar de larga distancia y el balón, pasó muy cerca de la portería.

Con cuatro goles de diferencia, Almada decidió debutar con el primer equipo en un partido oficial, al juvenil Jordan Carrillo, quien anotó en diciembre pasado, el gol que le dio el título a la filial Sub-20 ante los Xolos de Tijuana.

A través de los once pasos, los capitalinos acortaron ventajas, en una falta cometida por Alan Cervantes. Eso no mermó el ánimo de los laguneros, por lo que su estratega, hizo ingresar al "Huevo" Lozano y la "Culebra" Castillo para meter el quinto gol, el cual no llegó.

En contraparte, los felinos aprovecharon un titubeo del arquero Carlos Acevedo, para acercarse en los cartones, dejándolos con algunas posibilidades en el choque de vuelta.

Los goles

*1-0 (Minuto 30) Desborde del "Charal" Orrantia por derecha, para sacar un centro preciso hacia el "Mudo" Aguirre, que de cabeza abre el marcador.

*2-0 (Minuto 48) Servicio que llega a Aguirre, quien con marca y de espaldas al marco, cede de cabeza a Rivero, para que el uruguayo meta zurdazo letal.

*3-0 (Minuto 59) Pared que no prospera de los albiverdes, el balón le llega por derecha al juvenil Jonathan Díaz, quien envía diagonal retrasada al corazón del área a la llegada de Rivero, quien de primera intención la prende para su doblete.

*4-0 (Minuto 65) Contragolpe de los Pumas, que Díaz impide para filtrar servicio a Rivero por izquierda, para que el charrúa mande servicio al otro extremo a la llegada de Aguirre, quien manda un pase a la red, para aumentar la diferencia.

*4-1 (Minuto 69) Servicio de los universitarios al corazón del área, en la que Félix Torres comete falta y el nazareno marca la pena máxima, la cual ejecuta Marco García para acortar distancias.

*4-2 (Minuto 90) Disparo que no puede controlar Acevedo, para que la pelota se impacte en el poste y en el rechace, Bryan Mendoza sea trabado para el arquero lagunero y se marque la pena máxima. Víctor Malcorra se encarga de ejecutar y convertir.