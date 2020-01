Se manifestan taxistas en Gómez Palacio

En medio de un caos vial, taxistas afiliados a la Unión Regional de Sindicatos (UNIRET) bloquearon ayer la Subsecretaría de Transportes en La Laguna de Durango. Minutos después se manifestaron al exterior de la presidencia municipal de Gómez Palacio.

Primero cerraron el bulevar González de la Vega para exigir a la Subsecretaría de Transportes que les regularice algunas unidades. pues señalan que hay un 20 por ciento de 3,500 vehículos que se utilizan en la prestación del servicio público de taxis que no están dados de alta ante el Registro Público Vehicular (Repuve) lo cual desde hace tiempo ha generado una serie de detenciones por parte de corporaciones policiacas por supuestamente operar fuera de la ley.

Gerardo Vázquez, dirigente de la Unión (que aglutina a seis sindicatos de transporte), señaló que esta problemática es originada por el sistema obsoleto que tiene la Recaudación de Rentas del Estado pues los taxistas cumplen en tiempo y forma con la documentación que se les solicita pero la información no se actualiza en la base de datos de la Plataforma México. "Ellos no suben los datos a Plataforma México, para subir esos datos se necesita una clave que es muy especial, aquí en Durango hay dos o tres personas nada más y no alcanzan a subir los datos, por ejemplo, tenemos vehículos que fuimos dados de alta de hace ocho meses y todavía no aparecen en el sistema de Plataforma México", comentó.

Añadió que al momento de que las corporaciones policiacas detienen un vehículo con placas sobrepuestas, también se consigna al chofer y que ha habido casos en donde lo remiten al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón, llegando a pagar fianzas por hasta 6 mil pesos. Además de estas molestias dijo que se han llegado a presentar casos de extorsión.

Los taxistas se apostaron al exterior de la Subdirección de Transportes en la Región Lagunera de Durango ubicado sobre el bulevar González de la Vega y según dijeron, se llegó al acuerdo de que cuando se realicen los refrendos y cambios de vehículos, se estarán dando de alta las unidades ante el Repuve.

Por su parte, Armando Ramírez Barley, subdirector de Transportes en La Laguna de Durango, dijo desconocer por qué las unidades no se están registrando en el Repuve y añadió que este trámite se debe hacer en automático en la Recaudación de Rentas.

Extendió la invitación a los taxistas que atraviesen por esta situación a que presenten sus quejas para que se haga la corrección correspondiente.

Otra inconformidad de los taxistas es que el Ayuntamiento de Gómez Palacio les está cobrando precios muy altos por el servicio de grúas y de pensión de vehículos siniestrados. Aseguran que en administraciones pasadas se les cobraban 550 pesos por ambos servicios y que actualmente tienen que pagar el doble.

También solicitaron que se instituya un Juzgado Administrativo que sea la primera instancia para el peritaje y resolución en caso de accidentes, sin que se proceda a la inmediata consignación del asunto al Ministerio Público.

Los quejosos fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Zuriel Abraham Rosas, quien les expresó que como parte de los cambios reglamentarios que impulsa la alcaldesa se tiene contemplado el crear un Tribunal Administrativo.

Por su parte, el síndico municipal, Omar Castañeda, señaló que no se les había dado respuesta a una previa solicitud de audiencia con la presidenta municipal señalando que quizás se deba a las múltiples ocupaciones y viajes de gestión a Ciudad de México y a Durango.No obstante, comprometió una cita con la edil para el lunes 27 o martes 28 del presente mes, lo que les sería confirmado por el secretario del Ayuntamiento.