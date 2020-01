Piden no alarmarse con el brote de coronavirus

El director de Salud Municipal en Lerdo, Cecilio Medina Elizondo, pidió a la gente no alarmarse con el brote del coronavirus detectado en Wuhan, China, el cual ha provocado 17 muertes hasta el momento.

Medina declaró que se están aplicando los protocolos correspondientes en Estados Unidos, a la espera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) concrete o no una alerta sanitaria mundial este jueves.

Señaló que en los aeropuertos están muy atentos a las personas que presenten síntomas de fiebre, neumonía y dificultades respiratorias, sin importar si son chinos o provienen de ese país.

Reconoció que en México solo hay un caso en Tamaulipas, pero que está en observación por lo que no se ha confirmado nada aún por parte de las autoridades sanitarias.

Mencionó que todavía no se tiene información clara sobre el coronavirus, pero se habla por parte de especialistas a nivel mundial que ha mutado, por lo que ahora se habla que se contagia de persona a persona.

Por ello el director de Salud Municipal pidió a las personas seguir las siguientes recomendaciones sanitarias para evitar contagios de todo tipo: lavarse continuamente las manos, usar cubrebocas si tiene resfriado, no saludar de mano ni de beso a las personas y si está enfermo no acudir a lugares concurridos, sino guardar reposo en su casa. "La gente no debe alarmarse con el coronavirus", enfatizó.

Por su parte, las autoridades epidemiológicas nacionales informaron que una de las principales acciones que se hicieron ante el conocimiento del virus, fue emitir un aviso de alerta de viaje a China, especialmente a la localidad de Wuhan.

Las autoridades de salud a nivel nacional aseguran que no hay razón para entrar en pánico y que no hay necesidad de restringir viajes a China o del comercio de productos provenientes de este país.