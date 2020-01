Rechaza síndica acusaciones sobre estado financiero

La síndica de mayoría en Torreón, Sandra Mijares, rechazó los reclamos de ediles de oposición en Comisión de Hacienda, quienes acusaron durante el martes que se hicieron aumentos "irregulares" en el estado financiero de 2019.

Mijares justificó que se trata de reclamos "sin fundamento", además de que si se hicieron aumentos o modificaciones en el estado financiero del año pasado, fue debido a la naturaleza del propio sistema informático y contable con el que opera el Municipio de Torreón.

"Lo que pasa es que en el mes de diciembre retuvieron participaciones, luego llegaron, luego hubo además también un incremento en los ingresos propios, entonces todo eso obviamente te mueve y hay que aplicarlo a obra pública... un rubro como de 42 millones de pesos, no es otra cosa que el sistema (informático) que todos los municipios tenemos", declaró.

Mijares señaló que dicho programa no permitió "cancelar" algunos rubros de la cuenta para que reflejara en automático los ingresos actualizados, lo que generó la diferencia que los ediles de oposición reclamaron.

Dijo que, como una de las medidas de solución y para evitar señalamientos de parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la tesorería interpondrá ante ese órgano un informe para aclarar la situación, además de que solicitarán una modificación en el programa para que no ocurra de nueva cuenta.

Destacó que en todo momento se ha tenido un "cumplimiento contable" de lo que ingresa al Municipio y en cada rubro, además de que todos los movimientos se reflejan mensualmente a través del departamento de Transparencia.

"No hay (riesgo) porque el recurso no lo estás ejerciendo este año, o sea, fue en 2019, no estás pagando, ni haciendo nada en 2020, fue un dinero que ya se utilizó en el año pasado y solamente se hace la modificación en la relación del estado financiero... es algo muy claro y que no pasa nada", señaló Sandra Mijares.