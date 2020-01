Trabajos informales generan pobreza

La falta de seguridad social en los trabajos, situación que padece casi la mitad de los duranguenses, es el indicador de pobreza de mayor prevalencia en Durango, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El secretario técnico de dicha instancia, José Nabor Cruz Marcelo, informó que este es uno de los grandes pendientes ya que, para avanzar en el combate a la pobreza, las personas deben dejar de trabajar en la informalidad. "Un gran pendiente es la carencia a la seguridad social, donde casi el 48 por ciento de los duranguenses están reportando no contar con alguna característica de seguridad social", manifestó.

Esta problemática no es exclusiva de Durango, sino que se registra a nivel nacional y se relaciona con la precarización del trabajo.

"Eso evidentemente está asociado a los niveles de informalidad, los trabajos informales que no dan algún elemento de seguridad social", enfatizó.

El secretario técnico del Coneval habló también en entrevista sobre la marginación que, pese a los programas implementados, persiste en municipios como Mezquital, donde más del 80 por ciento de la población está en situación de pobreza; y más del 60 por ciento, en pobreza extrema.

Expuso que en términos generales, el estado tiene avances satisfactorios pero aún es un reto para las autoridades locales la pobreza en zonas indígenas.

"Una de las partes que puede explicar la falla de los programas sociales, en este caso en los ámbitos municipales, es que no haya una correcta planeación de los programas y sobre todo que haya mecanismos de seguimiento, vigilancia, monitoreo y de evaluación de esos resultados", mencionó.

Y es que, a nivel nacional, más del 60 por ciento de los programas gubernamentales, de 2012 a 2018, no cuentan con indicadores de monitoreo y resultados, por lo que, al no medirse su impacto, no se puede determinar si lograron los alcances planteados.

En Durango, el 38 por ciento de la población está en situación de pobreza (el promedio nacional es de 44 por ciento), mientras que en pobreza extrema se encuentra el 2.2 por ciento de los habitantes, concluyó.

Pendiente