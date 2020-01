Foto: Cortesía

Comparece Hernández Vélez

Para dar respuesta a señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Salvador Hernández Vélez, compareció ante integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Coahuila. Expresó que la UA de C es la institución de educación superior más importante del estado y la más compleja en su organización interna y financiamiento. "Hace meses, a ustedes les llegó una carta informando que la universidad tenía pasivos no contemplados en presupuesto por más de 571 millones de pesos para el pago de pensiones, contribuciones y mantenimientos urgentes. Se gestionaron dichos recursos en todas las instancias estatales y federales, y después de muchas solicitudes, logramos ser una de las cuatro universidades que apoyó la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior".