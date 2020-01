Revive el triunfo de Santos Laguna ante Pumas en la Copa MX

Los Guerreros de Santos Laguna buscan sacar ventaja en la ida de los octavos de Final de la Copa MX ante los Pumas de la UNAM.

Santos Laguna se clasificó como noveno lugar, quedando líder del Grupo 7 con siete puntos, luego dos triunfos, un empate y una victoria.

Por su parte, Pumas, terminó como octavo, siendo líder del Grupo 8, producto de dos victoria, dos empates y cero derrotas.

AL MOMENTO

¡GOL DE PUMAS! ¡ESTE GOL PODRÍA CAMBIAR LA HISTORIA EN CU!



De perder 4-0... a un 4-2 que puede ilusionar a la afición auriazul de cara a la vuelta ante Santos#CopaMXenFOX pic.twitter.com/3ixk5cJAV2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 23, 2020

¡PUMAS DESCONTÓ!



Al menos los de Míchel no se quedarán en cero esta noche de #CopaMXenFOX



4-1 para Santos todavía pic.twitter.com/Q8VTED4UPL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 23, 2020

¡RIVERO - AGUIRRE, DUPLA QUE ESTÁ HACIENDO AÑICOS A PUMAS!



¡CUATRO A CERO! ¡4-0! ¿Caerán más?



Dobletes de Aguirre y Rivero. Pumas no aparece esta noche de #CopaMXenFOX pic.twitter.com/HN2i5y1dRq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 23, 2020

¡YA SON TRES DE SANTOS Y PARECE QUE CAERÁN MÁS!#CopaMXenFOX Pumas, que sigue adoleciendo la expulsión del 1T, recibe otro gol de Rivero, que lleva dos esta noche en Torreón: 3-0 pic.twitter.com/1ZlKgag09m — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 23, 2020

¡TODO SE COMPLICA PARA PUMAS!



Octavio Rivero hace el 2-0 para Santos, que llevan noche cómoda en la #CopaMXenFOX pic.twitter.com/C4RwuuBomb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 23, 2020

¡GOL DE SANTOS! ¡GRAN PASE DE ORRANTIA Y ATENTO AGUIRRE!#CopaMXenFOX Pumas tiene un hombre menos, y finalmente se demuestra en el marcador: ya van perdiendo el juego de Copa MX pic.twitter.com/AVCcBAvNsu — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 23, 2020

Víctor Malcorra consigue la segunda anotación para los Pumas luego de ejecutar un penal de manera correcta, enviando el balón al fondo de las redes.Con ataques por las bandas, los albiverdes siguen intentando marcar un gol más que le de tranquilidad en la vuelta que se jugará en Ciudad Universitaria.Los Guerreros siguen en búsqueda de un quinto gol que le de más tranquilidad para la vuelta de los octavos de final de la Copa MX.Los universitario han tomado confianza luego del gol anotado, comenzando al hilvanar algunos pases buscando evitar que caigan más goles de Santos en su contra.Pumas descuenta en el marcador, anotando luego de un penal cometido por el zaguero santista, Félix Torres.Eduardo Aguirre define ante la salida del portero de los universitarios marcando así el segundo en su cuenta personal y el cuarto para Santos Laguna.De nueva cuenta Octavio Rivero se hace presente en el marcador, anotando así el tercer gol de los laguneros con un fuerte disparo que no pudo atajar José Castillo.El cuadro universitario intenta controlar el balón pero los Guerreros con su presión alta provocan los errores de los jugadores, recuperando así rapidamente el esférico.Octavio Rivero marca el segundo de la noche para los Guerreros, con un disparo raso luego de la asistencia de Eduardo Aguirre.Martín Barragán se pierde una oportunidad frente al marco de Carlos Acevedo, mandando su disparo muy por arriba de la portería santista.El árbitro central del partido solo agrega dos minutos al primer tiempo de la ida de los octavos de final de la Copa MX.Eduardo Aguirre se vuelve a perder una oportunidad clara frente al marco para darle la segunda anotación a los Guerreros, luego de una mala salida de José Castillo.Debido a la inferior numérica, los Pumas no han logrado tomar el balón, dejándole libre todo el medio campo a los albiverdes.Los Guerreros han tomado la posesión del esférico, mostrándose más fuerte luego de la primera anotación de este partido.Eduardo Aguirre anota con un certero cabezazo, luego de un buen pase sobre la marcha de Carlos Orrantia.A pesar de la ventaja de tener un hombre más, Santos no logra dar sensación de peligro en el marco defendido por José Castillo.Eduardo Aguirre falla en frente de la portería de los Pumas el gol de la ventaja, a pesar de encontrase solo en el área, el delantero de Santos Laguna manda su cabezazo por un lado del marco.

¡PENAL, ERROR DEL ÁRBITRO AL EXPULSAR A OTRO JUGADOR Y... FALLÓ EL PENAL SANTOS!#CopaMXenFOX Mira todo lo que pasó en la jugada de Copa MX en que Castillo es héroe



¡Rivas, expulsado, se va llorando! pic.twitter.com/ElU0lPryxQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 23, 2020

El penal ejecutado por Adrián Lozano es atajado por el portero de los Pumas y el marcador sigue empatado sin anotaciones.El árbitro del partido marca un penal por una evidente mano dentro del área de los pumas, otorgándole una clara oportunidad para anotar a los albiverdes.El dominio del balón sigue alternado entre ambos equipos, sin mostrar hegemonía en la posesión durante el primer lapso.Guerreros y felinos no han logrado imponer condiciones durante los primeros minutos del primer tiempo de los octavos de final de la Copa MX.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Por la escuadra local, Guillermo Almada manda a Carlos Acevedo, Jonathan Díaz, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Carlos Orrantia, Alan Cervantes, David Andrade, Edgar Games, Adrián Lozano, Eduardo Aguirre y Octavio Rivero.

Mientras que Miguel Gonxález “Míchel” envía a José Castillo, Luis Quintana, Manuel Mayorga, Diego Rodríguez, Jesús Rivas, Andrés Iniestra, Víctor Malcorra, Sebastián Saucedo, Marco García, Martín Barragán y Bryan Mendoza.