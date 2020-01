Asistirá Donald Trump a marcha antiaborto en Washington

Trump ha convertido en una prioridad de su gobierno acoger a los conservadores sociales, particularmente en el tema del aborto. En años anteriores ha enviado a miembros de su gobierno para hablar en la protesta, y también ha dado mensajes en video. En esta ocasión asistirá en persona al evento de esta semana.

“Nos vemos el viernes... ¡Gran multitud!”, tuiteó Trump el miércoles al volver a la Casa Blanca de un viaje por Suiza.

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ