Bárbara Mori hace sombra a Camila Sodi en estreno de 'Rubí'

La nueva versión de la telenovela Rubí, protagonizada por la actriz mexicana Camila Sodi, que se estrenó el martes pasado, tuvo una invitada inesperada, Bárbara Mori, quien se hizo presente en los comentarios que la gente hizo a través de las redes sociales.

Mori, quien protagonizó la primera versión de la telenovela en 2004, hizo sombra al estreno del remake; las comparaciones fueron inevitables y provocó muchos comentarios acerca de cuál de las dos estrellas se desenvuelve como la “malvada favorita” de la audiencia.

Rubí, que se transmite por Univision, cuenta la historia de una bella joven que hará todo lo posible por alcanzar sus ambiciosos objetivos para salir de su entorno humilde, aunque tenga que pasar encima de quien sea.

En las redes sociales se hicieron comentarios que ponderaban la actuación de hace tres lustros de la actriz uruguaya Bárbara Mori. Para algunos televidentes “nunca habrá otra Rubí como Bárbara Mori”.

Algunos comentarios más referían “Muy mala, creo que Camila no es suficiente para ese papel”. Aunque hay comentarios generales a la serie, la mayoría se centra en el papel de Camila Sodi. Una de las seguidoras comentó: “Creo que Camila cae gorda, es pesada, y no necesariamente por el personaje y no es tan hermosa como Bárbara”.

La nueva versión de la telenovela Rubí es el tercer proyecto de Fábrica de Sueños, que se estrena después de Cuna de Lobos y La usurpadora. Completan su elenco José Ron, Rodrigo Guirao, Kimberly Dos Ramos, Mayrín Villanueva, Tania Lizardo, Rubén Sanz, Lisardo y Alejandra Espinosa, entre otros.