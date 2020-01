Torreón no 'satanizará' a motociclistas: Zermeño

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que su administración no "satanizará" a los motociclistas, esto en relación al operativo de revisión y decomiso de unidades que realizó el lunes y martes el Ayuntamiento de Gómez Palacio, mismo que para hoy miércoles fue cancelado por la propia autoridad.

Fue hoy miércoles por la tarde que Zermeño negó que en la ciudad de Torreón los delitos del fuero común se lleven a cabo en su mayoría por personas que viajen específicamente en motocicletas, dijo que la cobertura de seguridad preventiva de la Policía de Torreón se realiza de forma general y atendiendo todos los reportes, por lo que descartó que sea necesario aplicar operativos como los que llevó a cabo Gómez Palacio esta semana.

"Yo no satanizaría a quien ande en una motocicleta o en bicicleta, no, simplemente tener por lo que nosotros toca una mejor vigilancia, si hay alguien que utilizando algún vehículo comete algún ilícito, bueno pues, buscar hacer lo necesario para que no suceda... no puedo satanizar", advirtió Jorge Zermeño.

Fue en el municipio de Gómez Palacio que, por órdenes de la alcaldesa Marina Vitela, se inició un operativo de regulación y decomiso de motocicletas en todo el municipio, inició el lunes y se argumentó que en ese tipo de vehículos se cometían la mayor cantidad de delitos de fuero común, además de que los principales afectados en accidentes viales eran precisamente los motociclistas, quienes regularmente no usaban cascos y otras medidas de protección. Los operativos fueron cancelados hoy miércoles, también por órdenes de Vitela.