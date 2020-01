Paris Hilton da lecciones de cocina con Cooking with Paris en Youtube

En este primer capítulo de Cooking with Paris, Hilton enseña a sus seguidores a preparar lasaña. "Como todos saben, bueno, no todos, solo los que sí, saben que soy una cocinera asombrosa. Desde que era pequeña recuerdo ir con mi mamá a la cocina, en donde hacía estas asombrosas pastas y lasañas para Día de Acción de Gracias, Navidad... recuerdo sentarme en la barra de la cocina y verla cocinar, pero también hornear y cocinar con ella. Así es que les voy a enseñar cómo hacer lasaña. ¡Hagámoslo!", explica Hilton al comienzo de su video.

De acuerdo con el video, para hacer la "Lasaña de Paris" necesitas: tallarines de lasaña, dientes de ajo, cebolla (opcional), pimienta, sal rosa del himalaya, queso ricotta, mozzarella desmoronado, salsa de jitomate y carne (la que prefieras), cabe señalar que la heredera hotelera no hace mención de cantidades.

At home, about to film a new @YouTube video of me cooking my infamous lasagna! #CookingWithParis pic.twitter.com/7AvZzMYb5K