La La Land y otros estrenos que llegarán a Netflix en febrero

Enero está llegando a su fin, por lo que Netflix ha anunciado los nuevos estrenos que llegarán a su catálogo durante el mes de febrero.

Aquí te compartimos la lista de películas y series que llegarán a la plataforma durante el mes del amor y la amistad.

Películas

La La Land: una historia de amor - 1 de febrero

Mi vecino Totoro - 1 de febrero

Porco Rosso - 1 de febrero

Kiki: entregas a domicilio - 1 de febrero

The Kids Are Right - 1 de febrero

Recuerdos del ayer - 1 de febrero

Puedo escuchar el mar - 1 de febrero

El castillo en el cielo - 1 de febrero

Cuentos de Terramar - 1 de febrero

Flashdance - 1 de febrero

Horizonte profundo - 1 de febrero

Fallen - 1 de febrero

Sordo - 3 de febrero

A todos los chicos, PD: todavía te quiero - 12 de febrero

Pokémon: Mewtwo contraataca: Evolución - 27 de febrero

Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, La Princesa Mononoke… Estudio Ghibli llega a Netflix en febrero. Mi corazón está así y mis ojos. pic.twitter.com/NjbFPjZgB0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 20, 2020

¡Uno de los Pokémon más poderosos del mundo quiere venganza! 'Pokémon: Mewtwo contraataca: Evolución' estrena el 27 de febrero. Solo en Netflix. pic.twitter.com/ytD7WGE5AM — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 21, 2020

Series

Equipo Kaylie, parte 3 - 3 de febrero

Locke & Key - 7 de febrero

Esta mierda me supera - 26 de febrero

Altered Carbon - 27 de febrero

Desenfrenadas - 28 de febrero

Un nuevo cómic de Charles Forsman llega a Netflix. ‘Esta mierda me supera’, de los productores de Stranger Things y el director de The End of the F***ing World. En Netflix el 26 de febrero. pic.twitter.com/wXT0s6O6E5 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 21, 2020

Anime

Nozaki-kun - 1 de febrero

Parasyte: The Maxim - 1 de febrero