The Strokes y Kings of Leon encabezan el Corona Capital Guadalajara

Se reveló el cartel de la tercera edición del festival Corona Capital Guadalajara, el cual será por primera vez de dos días: 16 y 17 de mayo. En esta ocasión los headliners serán The Strokes y Kings of Leon.

Después de su presentación en la décima edición del Corona Capital 2019 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Julian Casablancas y compañía regresarán al país para cerrar el primer día del evento. El sábado también estará presente Foals, Blondie, Death Cab For Cutie, The New Regime, entre otros.

Mientras que Kings of Leon regresa al país después de formar parte del Pa'l Norte 2019. La banda liderada por Caleb Followill será la estelar del domingo, mismo día que tocarán grupos como The Hives, Of Monsters and Men y Two Door Cinema Club.

La fase 1 de los boletos tendrá un costo de 1800 pesos en nivel general, mientras que la sección Comfort Pass tendrá un valor de 2400 pesos en la misma fase. También estará la zona Citibanamex Plus con un precio de 3600 pesos en su fase 1.

Durante sus tres ediciones, bandas como The Killers, Tame Impala, Phoenix y The Chemical Brothers han formado parte del Corona Capital Guadalajara.