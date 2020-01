Roxana Castellanos asegura que Paulina Rubio la odia por imitarla

Todo parece indicar que Paulina Rubio tiene en su lista de enemigas a la comediante Roxana Castellanos, luego de que ésta confesara que la cantante la odia tras imitarla desde hace más de 15 años.

Así lo reveló durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, donde mencionó que desde pequeña era fanática del grupo Timbiriche e incluso pedía ser “La chica dorada”.

Asimismo señaló que la imitación que hacía de ella lo hizo siempre con mucho respeto, pero que aún así acabó siendo bloqueada por Rubio.

“¡Paulina me odia Mara!. Me tiene bloqueada de sus redes y a una muy amiga mía que tú conoces le dijo lo mismo, ‘me choca que tu amiga me imite por que me falta al respeto’", mencionó la comediante.

A lo que se defendió argumentando que “jamás le he faltado al respeto, nunca me he metido con cosas que mucha gente se mete parodiándola, de repente menciono un Jerry o un Colate pero hasta ahí, nada de cómo es ella”, dijo.

Por lo que aseguró que dejó de hacer el personaje tras saber que la incomodaba, aunque recurre a él sólo si algún productor se lo solicita.

Minuto 16:29