Santiago Giménez cerca de dejar Cruz Azul: en la mira de varios clubes de Europa

El delantero de apenas 18 años ha llamado la atención de equipos en el ‘Viejo Continente’

Aunque recién está sumando minutos con la camiseta de Cruz Azul, el delantero Santiago Giménez, de apenas 18 años, ya está en cartera para diferentes clubes del fútbol europeo como cómo se muestran las probabilidades en sitios como www.apuestas24.mx. Y es que su paso por divisiones menores fue bastante destacado y ya ha dado muestras de su enorme calidad, motivo por el que su club teme perderlo en el corto plazo.

El hijo del recordado Christian el ‘Chaco’ Giménez ya es pretendido por clubes de Europa luego de haber sido convocado por la Selección Mexicana Sub 18, en noviembre de 2019, donde no solo fue uno de los jugadores que más brilló, sino que también marcó un gol y fue de los más seguidos por los clubes del ‘Viejo Continente’.

Uno de los clubes que más pugna por Santiago Giménez es el Real Betis, cuadro que ya ha sabido contar con elementos mexicanos en su plantilla, tales como en la actualidad lo hacen Diego Lainez y Guido Rodríguez. El interés que tienen por el novel atacante es tal, que ya han enviado una comitiva a Ciudad de México para negociar el traspaso del jugador, para asistir, más precisamente, a La Noria, Centro de Alto Rendimiento del club Cruz Azul.

El propio jugador confirmó en diversas entrevistas la llegada de los emisarios del Betis. ¿Santiago Giménez jugará en Europa?

“Hablaron con mi papá, pero no es que solo me hayan venido a ver a mí", comentó en entrevista con ESPN. "Abren la puerta (mexicanos en el Betis) a muchos futbolistas que estamos aquí. Yo creo que se dieron cuenta del talento que hay aquí”, agregó

“La verdad, yo amo a Cruz Azul y siempre he dicho que me gustaría jugar aquí. Sí, he tenido muchas otras propuestas de otros equipos, pero la decisión de mi papá y mía, es que preferimos a Cruz Azul porque nos identifica”, apuntó.

En tanto, en el pasado mes de noviembre, según revela el periodista Álvaro Cruz, en su columna de TUDN, Ájax de Ámsterdam y PSV Eindhoven, también de Holanda, tenían entre sus objetivos fichar a Santiago Giménez, un goleador que ven con gran proyección. No por algo ya se han hecho con jugadores como Edson Álvarez, Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, también del mercado mexicano.

Un factor a favor de Santiago Giménez para poder dar el salto al fútbol de Europa es que en diciembre iniciará los trámites para obtener su pasaporte europeo, con lo que podría ser fichado como jugador comunitario. Por el momento buscará afianzarse en el primer equipo de la ‘Máquina Cementera’.

Sin embargo, algunos candidatos a fichar al ‘Chaquito’ también son de México, pues se conoció en los últimos días que el Pachuca podría llevarse a la joya del Cruz Azul.

“(…) En la información entregada, aseguraron que los Tuzos le estarían haciendo ojitos al joven futbolista, pese a ser uno de los delanteros titulares para Robert Dante Siboldi en el presente campeonato. Así también, la relación que tiene su padre Christian Giménez con Pachuca, podría ser una opción determinante, en caso de que esto se pueda ir concretado con el pasar de los días”, revela el portal mexicano Torque Filtrado de Mediotiempo.