Ignoran cifra exacta de sindicalizados en Lerdo

El regidor del PAN, Ángel Luna, se quejó de la entrega a medias del reporte de la nómina municipal.

Mientras el tesorero municipal anunció el despido de 140 personas de confianza del área de Limpieza, por señalar que no son sindicalizados, el secretario de trabajadores sindicalizados del Municipio, Valentín Antúnez Gallegos, había dicho que negociaban para que 170 sindicalizados fueran reubicados en otros puestos. Los regidores desconocen a ciencia cierta el número de empleados de confianza y sindicalizados que perderán o no sus plazas con la privatización del servicio de limpieza.

Hasta el momento Valentín Antúnez se ha negado a dar declaración alguna por lo dicho por el tesorero sobre los despidos que están en puerta, pese a las llamadas y visitas hechas a su lugar de trabajo.

Por ello, se pidió al regidor Ángel Luna que diera un comentario sobre el tema de bajas que tendrá realmente el departamento de Limpieza, si se reubicarán en parte o a todos a los sindicalizados.

Dijo que hasta la tarde vio el reporte de nómina que había estado pidiendo durante las últimas reuniones de cabildo, pero que viene el informe a medias, dado que solo se contabilizan 508 empleados, por lo que deduce que solo es personal de confianza. Expresó que desconoce la cifra de personas sindicalizadas en el municipio ya que los últimos números que tenía corresponden a la pasada Administración, de julio de 2019. Luna mencionó que se hizo el compromiso en sesiones de cabildo para que el pasado lunes fuera entregado el reporte, así como el compromiso hecho por la dirección de Recursos Humanos para entregarlo, pero esto no ha sido así.

Indicó que al revistar al reporte no se contemplan las personas que laboran en el DIF, ni de tránsito ni policías municipales, entre otros. Hizo referencia que la promesa hecha para privatizar el servicio de limpieza fue que se darían ahorros, por lo que el pago de 35 millones de pesos anuales al departamento no se erogaría. Sin embargo, al hablar de reubicaciones de sindicalizados y liquidaciones, opinó que "no vemos ningún ahorro por el cambio hecho al privatizar el servicio de limpieza".