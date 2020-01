Responde Vitela a señalamientos del delegado estatal

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, dijo que respeta las declaraciones de todos los actores en el Estado y que hay quienes recurren a la descalificación para buscar un reflector.

Lo anterior, luego de que el delegado estatal en funciones de presidente de Morena en Durango, Armando Navarro, arremetiera en contra de la presidenta municipal al considerar que su Gobierno no es morenista, que supuestamente no atiende las necesidades de algunos ejidos y que "hagan de cuenta que estamos trabajando para el PRI".

En respuesta, la presidenta municipal dijo que Navarro se excluyó solo del grupo y que su Gobierno siempre ha tenido apertura. "Seguimos construyendo, él habla de un municipio en donde día a día estamos haciendo acciones y que las damos a conocer a los medios de comunicación y a la sociedad para que sepan lo que estamos haciendo", afirmó.

Sobre los señalamientos que hiciera el delegado referentes a que Vitela no ha recibido a los jefes de cuartel, la alcaldesa indicó que está pendiente la toma de protesta y agregó que como lo dijo en un principio, trabajará con toda la sociedad.

"Aquí no hay color, aquí no hay grupo político, aquí tenemos que construir para Gómez Palacio lo que durante tanto tiempo tuvo rezago", detalló.

El pasado lunes, Navarro también dijo que para no especular de que la alcaldesa tiene a 32 familiares trabajando en el Ayuntamiento, solicitó la nómina municipal, por lo que espera una respuesta pronta ya que se trata de un derecho ciudadano.

"Este Gobierno no es morenista, son gente que los recibimos con los brazos abiertos porque les dimos el aval de que asumieran los estatutos y principios éticos del partido pero no lo veo, esta administración no es de Morena, sigue el mismo priato, las mismas prácticas", acusó.