Detectan caso de coronavirus en EUA

Un paciente en el estado de Washington ha sido diagnosticado con el virus de Wuhan o coronavirus en el que es el primer caso confirmado de este tipo de neumonía en Estados Unidos, que ya ha dejado nueve muertos y cientos de enfermos en China.

La persona afectada fue hospitalizada la semana pasada tras experimentar síntomas de neumonía y, según las autoridades, se encuentra "bastante enferma" aunque estable tras haber viajado recientemente a la ciudad china de Wuhan, donde se ha originado el brote, según informó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).

El paciente regresó de China el pasado 15 de enero, dos días antes de que las autoridades estadounidenses ordenaran monitorizar a los viajeros provenientes de Wuhan en los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco y el John F. Kennedy de Nueva York.

En estos controles, que también se han puesto en marcha en otros aeropuertos internacionales alrededor del mundo como Australia y otros países asiáticos, se le tomará la temperatura corporal a los pasajeros, ya que se trata de uno de los primeros síntomas del coronavirus.

A través de un comunicado, el CDC ha confirmado el caso y ha señalado que no está muy clara cuál es la facilidad del virus para transmitirse de persona a persona.

Ya a lo largo de las últimas semanas el CDC ha puesto en marcha varias medidas preventivas para alertar a hospitales y clínicas de cuáles son los síntomas del virus de Wuhan, así como de cuáles son los cuidados más adecuados para esta enfermedad.

También trabajan para que las pruebas de detección del virus, que ahora mismo solo puede hacerse en las dependencias del CDC, puedan llevarse a cabo en más lugares.

Se espera que los hospitales estadounidenses pongan pronto en práctica ciertos protocolos para aquellas personas con síntomas de padecer una enfermedad respiratoria con el objetivo de localizar y aislar lo más pronto posible a los afectados.

El caso llega poco después de la confirmación por parte del Gobierno chino de que el virus puede transmitirse de persona a persona y de un aumento significativo de los casos en el gigante asiático.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmará mañana, tras una reunión de expertos, si debe declararse la emergencia internacional por riesgo para la salud pública.

Desde que apareciese el primer caso a finales de diciembre, la información sobre el virus ha sido escasa, debido en parte a la falta de transparencia de las autoridades chinas, que en un principio declaró que el origen podría estar en un mercado de pescado y marisco de Wuhan -ciudad sin costa-, aunque no han trascendido más detalles como, por ejemplo, qué animal podría estar en el origen.

La OMS ha señalado que "lo más probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote de nuevo coronavirus".

