Pilar Montenegro está bien de salud

uego de las especulaciones en torno al estado de salud de Pilar Montenegro, el exGaribaldi Charly López asegura que la cantante se encuentra delgada, pero está bien.

"No he estado con ella en persona porque no he tenido tiempo, pero hicimos un FaceTime el domingo pasado.

Yo estaba en una comida con mi mujer y mis hijos.

Le marqué directo para verla y también estaba en una comida", platicó el cantante.

Dijo que la intérprete de los éxitos Quítame a ese hombre y Prisionera, puso el teléfono enfrente y charlaron durante 10 minutos.

Charly le llamó porque había escuchado la noticia de que le había pasado algo.

"Me asustó mucho y le marqué directo porque la quería ver.

Me dijo: '¿Por qué marcas por aquí?' Y le respondí: 'Porque te quiero ver'.

La vi sentada, no la vi en silla de ruedas ni nada".

Comentó lo anterior luego de que en 2015 él mismo reveló que Pilar Montenegro padecía un trastorno sicomotriz.

Más tarde, ella declaró ante la prensa: "Quisiera explicar qué es lo que me sucede. Tengo un cuadro de estrés muy grave, de muchos años que me he causado un daño neurológico".

Charly, quien fue su pareja sentimental mientras estuvieron en el grupo Garibaldi, aseguró que la vio guapísima y delgada. "Está yendo al gimnasio a diario y se nota, se ve muy bien. Le cansó mucho estar en los medios, le cansó estar de gira con el grupo y cuando estuvo de solista. Entonces, dijo: 'lo voy a dejar'".

Mencionó que, posiblemente, en un futuro se le vea de nuevo en los escenarios, pero por ahora no lo desea. Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, Montenegro posteó una imagen con amigos en lo que pudiera ser una fiesta de boda.