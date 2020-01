Beber té, podría prolongar la vida

Personas que beben té 3 veces por semana podrían vivir más.

Un estudio realizado en China sugiere que tomar té, por lo menos 3 veces por semana, reduce la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Tan sólo en China, el derrame cerebral y la cardiopatía coronaria ocupan los dos primeros puestos de mortalidad.

Frente a esta situación, investigadores de diversas instituciones chinas analizaron las propiedades del té y los beneficios que trae a la salud. Después de realizar diversos estudios llegaron a la conclusión de que las personas que toman té 3 veces a la semana con regularidad tiene una esperanza de viva 1.26 años más larga que las que no. Los resultados de esta investigación se dieron a conocer en "The European Journal of Preventive Cardiology".

Los científicos utilizaron los datos de más de 100 mil adultos chinos, de los cuales 31 por ciento tomaban té 3 veces por semana. Los consumidores habituales eran hombres, fumadores y que bebían alcohol. Durante los 7 años que duró el seguimiento es que la cantidad de episodios de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la aterosclerosis es menor en el porcentaje de participantes que beben té y la mortalidad se reduce hasta en un 30 por ciento.

El doctor Dongfeng Gu, coordinador del estudio e investigador del departamento de epidemiología de la Academia de Ciencias Médicas de China señala que "los riesgos de enfermedades cardiovasculares se reducen en un 39% si se mantiene el hábito durante al menos ocho años".

Aunque el té sea una buena promesa para alargar nuestra esperanza de vida, Dongfeng Gu señala que dichos resultados no se podrían extrapolar en Occidente, pues en esta zona del planeta la gente suele agregar leche o azúcar a la bebida, lo que anula por completo sus efectos.