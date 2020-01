Rechazan productores de La Laguna exportar a Denver

Rechazan productores agropecuarios de La Laguna exportar a Denver.

Mientras hace varias semanas se vio un salón lleno de productores y empresarios de la Comarca Lagunera que acudieron a una plática informativa para saber cómo comercializar productos a EUA, fueron pocos los que entregaron muestras de productos agrícolas con un valor agregado para llevarlos a ese país.

Víctor Nájera Martínez, noveno regidor del partido Morena y presidente de la comisión de Desarrollo Rural, dijo que todo está listo para que dos regidores de Lerdo viajen a la capital de Colorado en EUA el 27 de enero para reunirse con miembros de la Cámara de Comercio Hispana de Denver. Indicó que la invitación es abierta a quien quiera acudir a esa cita de negocios la siguiente semana, sin embargo, hasta el momento solo 2 de la bancada de Morena han mostrado interés en viajar y hacer los contactos con empresarios americanos.

Dijo que Héctor González y él viajarán la siguiente semana a Denver para abrir las puertas a la exportación de productos agropecuarios con un valor agregado. "Vamos a viajara a Denver para lograr un cambio en Lerdo y en la región".

Citó que las muestras ya se mandaron y que el 27 de enero tienen una cita con empresarios de la Cámara de Comercio Hispana de Denver y el 28 de enero una reunión en la casa del gobernador de Denver.

Expresó Nájera Martínez que darán a conocer las muestras de productos enviados para su exportación a los americanos, haciendo mención de que lo que se mandó fue frijol cocido, deshidratado y molido, con vida útil de 1 año. Otro de los productos es la miel orgánica con orégano y jarabe de miel con aceite de orégano.

Por último, se enviaron muestras de orégano molido empacado.

Apuntó que productores de melón y camote tienen interés en exportar a EUA, pero que no pudieron mandar muestras porque no es temporada del producto. Añadió que hay nogaleros que quieren exportar nuez en forma triturada, no entera, para que tenga valor agregado y el empleo se quede en la zona, sobre todo para evitar la posibilidad de plagas en el producto.