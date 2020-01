Cambian de directora, pero IMSS no resuelve

El Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 21 del IMSS en San Pedro cuenta actualmente con una directora interina luego de que la anterior fuera removida tras la difusión de un video tomado por un derechohabiente durante la noche del pasado 8 de enero.

No obstante, el problema de fondo en este nosocomio no ha sido resuelto por parte del IMSS, pues este hospital tiene mas de 50 años prácticamente en las mismas condiciones. El problema es que de noche en este hospital y para todas las áreas tanto de urgencias como los que están en camas y para atender en quirófano únicamente se cuenta con un médico mientras que en la mañana solo hay 6 que no se dan abasto para atender. Hay personal administrativo que tiene que hacer dobles funciones porque el IMSS no abre mas plazas en este hospital y faltan insumos.