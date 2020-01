Fabiola Campomanes reconoce que tocó fondo antes de pedir ayuda

Después del episodio de violencia que vivió con su expareja Jonathan Islas, la actriz Fabiola Campomanes revela cómo ha sido el proceso de recuperación y aprendizaje, que la motivó a realizar el podcast Adicta, una emisión que busca ayudar a mujeres que, como ella, han sufrido violencia.

En octubre pasado, Islas difundió un video en el que aseguraba que Campomanes lo había golpeado. La actriz contestó argumentando que era mentira, además de que luego puso una denuncia por violencia en contra de su entonces pareja. Este hecho provocó que Fabiola dejara las redes sociales, mientras procesaba lo que había pasado.

En entrevista, Fabiola Campomanes habla de todo lo que tuvo que pasar para restablecer su vida, luego de “no entender qué me pasaba emocionalmente, ni cómo proceder legalmente. Estaba realmente muy mal. Fue mi abogada la que me aconsejó a hacer una denuncia en el Ministerio Público”.

La actriz refirió que en principio no deseaba llevar más allá el asunto. “Lo que yo quería es que ya se terminara, que nadie se enterara, ir a mi casa y meterme bajo las sábanas e imaginar que esto no había pasado”. Sin embargo, al establecer contacto con la psicóloga Fabiola Anaya, empieza a entender por lo que había vivido.

Para Campomanes, fue muy difícil asumir que atravesó por un episodio de violencia, “aunque ya lo había vivido anteriormente, pero esta vez como se difundió, fue tal la vergüenza que me dio y la posición tan vulnerable en la que me colocó, que me di cuenta que la víctima era yo”.

Al cuestionarle en qué momento se da cuenta que necesita ayuda, Fabiola toma aire y dice: “hasta que toqué fondo”. Platicó que mucha gente le reclamaba o “decía ‘es que tú ya sabías, cómo no te diste cuenta’, entonces eso te hace sentir muy mal. Sobre todo porque me consideran una persona con carácter fuerte. ¿Cómo pudo pasarme eso a mí? Entender eso fue muy difícil. Hay que aprender a decir ya basta”.

Acerca de su momentáneo retiro de las redes sociales, aclaró que en ese momento estaba muy afectada. “Mi teléfono no dejaba de sonar, gente que quería enterarse del chisme. No se daban cuenta de lo que estaba sufriendo, porque, además, había una ruptura de pareja, estaba con el corazón destrozado”.

Aseguró que ha aprendido que “si eres víctima, no tienes que sentir vergüenza, que es lo que me pasó. Porque, además, yo había ejercido violencia contra esta persona (su expareja). Se notaba lo que yo había hecho, pero no se notaba lo que yo había sufrido. Ahora sé que la violencia psicológica también está tipificada y se castiga”.

Luego de todo un proceso de aprendizaje, “asumí que viví en violencia, y es cuando decido que puedo ayudar a otras personas, hombres y mujeres, y emprendo el proyecto de ´Adicta´, junto con Fabiola Anaya. Creo que es importante pasar el mensaje a otros que, como yo, han sufrido este flagelo”.

La idea del podcast es que aprendamos juntos a relacionarnos mejor, y si esto puede ayudar a alguien se cumple el objetivo. He recibido muchos mensajes de mujeres que me cuentan casos terribles, que escuchan el programa y agradecen la información que damos. Es muy importante que sepamos que la violencia no se debe minimizar”.

Hasta el momento, Adicta lleva siete episodios, en los que han participado la psicóloga Fabiola Anaya, la abogada Ana Katiria Suárez y en el séptimo capítulo está como invitada la actriz Bárbara Mori, en el que tocan el tema del amor propio.

Campomanes retoma también su carrera como actriz. Revela que el próximo 31 de enero se estrena la película El viaje de Keta, una comedia que dirigieron Julio Bekhór, Fernando Sma; y próximamente participará en una serie, de la que aún no puede revelar detalles.