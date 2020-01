Nickelback anuncia gira en Norteamérica con Stone Temple Pilots

Dos figuras del rock se unirán en una gira programada en Norteamérica, los canadienses Nickelback y los estadounidenses Stone Temple Pilots, el nuevo tour comenzará el 19 de junio hasta el 3 de octubre.

Hasta ahora, ambas agrupaciones tienen fechas cerradas para Estados Unidos y Canadá, tocarán en Nueva York, Toronto, Georgia, Washington y California. Por su parte, Nickelback, a cargo de temas como How you remind me y Someday, promociona su más reciente álbum de estudio, Feed the Machine (2017).

Asimismo, la próxima gira representa la celebración del 15 aniversario de All the right reason, uno de los álbumes más aclamados de los originarios de Hanna, Canadá, el cual tocarán de principio a fin en las presentaciones.

En tanto, lo pioneros del grunge, Stone Temple Pilots, a quienes se le deben los éxitos Plush, Sour Girl y Sex Type Thing, interpretados por el fallecido Scott Weiland, estrenarán su próximo álbum Perdida, el 7 de febrero. Cabe mencionar que el también difunto Chester Bennington formó parte de la banda para sustituir a Weiland, y actualmente quien ocupa el lugar de vocalista es Jeff Gutt.