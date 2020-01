Banda Pixies lanza tres temas inéditos

A cuatro meses de haber lanzado su nuevo álbum, la banda Pixies presenta Beneath the eyrie demos: Part 1, compilado de temas inéditos con estructura de “demos”.

El nuevo material ya está disponible en plataformas, y está compuesto de tres temas: The good works of cyrus, Please, don´t go y Chapel hill, canciones que no formaron parte del reciente álbum de estudio de la agrupación estadounidense.

Dichas pistas ya están al alcance de sus fans que pueden escucharlas en su versión más pura, es decir, en demos. Cabe mencionar que Beneath the eyrie es el séptimo trabajo discográfico de Pixies, estrenado el 13 de septiembre de 2019.

Los creadores del éxito Where is my mind? recientemente anunciaron una gira por el continente europeo para presentar el acto de apertura de la agrupación de Seattle, Pearl Jam; asimismo darán "shows" en solitario en Japón y algunos países europeos.