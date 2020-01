Realizan Comisión de Cabildo de Torreón... ¡de casi tres horas!

Por espacio de casi tres horas los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Torreón se reunieron durante hoy martes, analizaron los estados financieros del mes de diciembre pasado, el último trimestre de 2019 y los apoyos financieros a las asociaciones civiles para 2020, temas que además generaron polémica entre los ediles de oposición.

José Antonio Gutiérrez Jardón y Dulce Pereda, del PRI, así como Ignacio Corona y Leonor Jacob de Morena, reclamaron a la síndica de mayoría y primer regidor por el incumplimiento en un protocolo de revisión de trabajo y finanzas de parte de las asociaciones civiles que solicitaron el apoyo este año, en la mayoría de los casos con aumentos diversos.

"No es que nos estemos oponiendo, claro que queremos darle ayuda a las asociaciones y que hagan su trabajo en favor de la sociedad, pero son las formas, habíamos quedado en que primero se iban a revisar sus acciones, que se iba a verificar el trabajo que hacen y luego ya, viene el apoyo solicitado... es por transparencia, no es por otra cosa de verdad", destacó el regidor Ignacio Corona.

Por su parte, Ignacio García del PAN pidió un "voto de confianza a los ediles" para aprobar este mismo martes los apoyos, siendo las revisiones aplicadas posteriormente y por iniciativa propia de cada regidor, "esto urgen ellos tienen que solventar muchos gastos y creo que es importante darle avance... no podemos estarnos deteniendo".

Más tarde en la propia Comisión de Hacienda se tuvo la participación de la tesorera, Mayela Ramírez, quien detalló el estado financiero del Municipio en el mes de diciembre, el informe anual y el último trimestre de 2019, datos que generaron polémica al haberse realizado una cuarta modificación de presupuestos, esto a pesar de que se trataba de un ejercicio ya cumplido.

Sobre esa situación reclamó la síndica Dulce Pereda, quien afirmó que las modificaciones representan una violación a la ley, además de que no existe fundamento alguno para llevarlas a cabo, aún si se trata de un aumento de recursos o excedentes.

"No entiendo ese afán por no ponerlo como debe ser, o sea, no hay justificación legal para que estemos modificando las cifras de un ejercicio que ya está cerrado, nos estamos exponiendo a sanciones, es una violación a la ley muy clara... si es el caso, pues entonces hay que manejarlo como un superávit, pero no, siempre es lo mismo", reclamó.

La información fue finalmente votada por mayoría de los ediles, aunque aún con el reclamo de las fracciones de Morena y PRI, quienes además advirtieron que se mantendrán al pendiente de aspectos como los Programas Operativos Anuales de este 2020, que hasta este mismo martes seguían sin ser presentados por completo.