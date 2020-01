Pepe Aguilar recibe insultos por irle al América y burlarse del Chivas

Tras criticar al Guadalajara, el cantante Pepe Aguilar fue blanco de diversos insultos, en redes sociales.

Pero, en lugar de ignorarlos, respondió a sus detractores con reiterados mensajes de "¡Arriba el América!".

Todo comenzó por su reciente videoblog, en el que Pepe Aguilar se burló de los rojiblancos y su afición: "Andan todos muy emocionaditos con las 'Chivalácticas', cálmense güeyes. Arriba el América, para que vean cómo les va a hacer lo que les tienen que hacer. ¿Qué es eso de las 'Chivalácticas'?".

Uno de Mis Grandes Ídolos de la Música Mexicana es sin duda el Grandisimo @PepeAguilar y claronque ahora su bella Familia @AngelaAguilar__ y su hijo Leonardo Aguilar

Y con este mensaje que les deja a las @Chivas más es mi Ídolo

Les dejo esta Joya pic.twitter.com/r1sIFMLkv2 — El Tío 13arboín (S13MPRE GRANDE, America y ya!!) (@TioBarboin13) January 18, 2020

La lluvia de insultos en su Twitter no se hizo esperar, pero después de la victoria de las Águilas sobre los Tigres (1-0) que el cantante no dudó en ponerle más "leña al fuego".

"Y AHÍ LES VA OTRA VEZ ! ARRIBA EL AMÉRICAAAAAAAA ! Y Con que poquito se esponjan !!! AH..... y mi padre le iba al AMÉRICA también", expresó a quienes recordaron el legado musical de su padre, Antonio Aguilar.

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

Y AHÍ LES VA OTRA VEZ !!!#ARRIBA EL AMERICAAAAAAAA !!!!

Y.

Con que poquito se esponjan !!!

Seguro son accionistas

AH..... y mi padre le iba al AMERICA también. — Pepe Aguilar (@PepeAguilar) January 21, 2020

Pero así continuó el intérprete de los temas Mi credo, Por mujeres como tú, Miedo y Ni contigo ni sin ti: Y los que le van a otro equipo, no se apasionen!! parecen jarritos de Tlaquepaque! Hasta con el ruido se sienten! Y no confundan gimnasia con magnesia. Estamos hablando de lo deportivo y su propaganda".

Me llaman “naco” (whatever that means) jajaja

Y quesque no me conocen. Jajaja Y quesque todo es fácil de lo que hago y.....

Cuanta congruencia, decencia tolerancia y educación muestran con las diferencias de opiniones jajajajaja !!!!

Y ya dije. ARRIBA EL AMERICA !! — Pepe Aguilar (@PepeAguilar) January 21, 2020

Incluso, fue cuestionado por el hecho de haber nacido en Estados Unidos.

"Me llaman naco (whatever that means). Y quesque no me conocen. Jajaja Y quesque todo es fácil de lo que hago...Cuánta congruencia, tolerancia y educación muestran con las diferencias de opiniones. Y ya dije. ARRIBA EL AMÉRICA.

"En este caso, culturalmente soy tan mexicano como el que más. Al mismo tiempo, orgullosamente, respeto y formo parte de otro sistema al cual también le debo muchísimo. Pero lo que más me siento, con toda sinceridad, es un ciudadano más de este planeta", apuntó el también compositor y empresario.