Eugenio Derbez celebra llegada del 'Chicharito' a LA Galaxy

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez destacó el talento y la inspiración que ha brindado el futbolista Javier Hernández a los mexicanos con el éxito que ha tenido en Europa.

Derbez, quien también fue el encargado de narrar el video con el que el equipo estadounidense Galaxy de Los Ángeles hizo oficial la llegada del atacante a sus filas, le dio la bienvenida a la ciudad con un video que publicó a través de sus redes sociales.

“Bienvenido a Los Ángeles mi querido Chicharito. No sabes el gusto que me da de tenerte aquí, siempre has sido una inspiración para mí y para todos los mexicanos, de que sí se pueden lograr los sueños", dijo.

Indicó que verlo jugar en Europa “ha sido un orgullo, un deleite, y saber que ahora vienes a Los Ángeles no sabes cómo nos inspira, porque además de ser una de las ciudades con más mexicanos en el mundo, por lo que te haremos sentir como en tu casa, aquí vienes a soñar. El hecho de tenerte aquí nos inspira a todos. Gracias por venir a Los Ángeles".

El equipo Los Ángeles Galaxy anunció hoy de manera oficial la llegada del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández como su nuevo refuerzo para la próxima campaña, procedente del club Sevilla.

“Chicharito” Hernández ha aparecido en más de 400 partidos en las principales ligas de México, Inglaterra, España y Alemania; además de tener más de 100 juegos con la selección mexicana y es el máximo goleador del tricolor, con 52 dianas.

A nivel clubes, “CH14” puede presumir dos títulos de Premier League (2011, 2013) con Manchester United, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA (2014) con Real Madrid y un torneo Apertura (2006) con Chivas. Con la selección, logró conquistar la Copa de Oro Concacaf (2011) y la Copa Concacaf (2015).