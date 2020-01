Anuncian a los anfitriones de los Premios Oscar 2020

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el martes que Olivia Colman, Rami Malek, Regina King y Mahershala Ali participarán como presentadores en la ceremonia del 9 de febrero.

Es tradición del Oscar que los actores ganadores funjan como presentadores al año siguiente.

Four reasons to tune in to this year's #Oscars! We're excited to welcome our first round of presenters: https://t.co/HBtWwqAXO6 pic.twitter.com/wey3KPnZTW