Gascón aumentará su busto aunque su esposa no esté de acuerdo

Karla Sofía Gascón, actriz que hizo su cambio de hombre a mujer hace tres años, compartió su deseo por aumentar su busto aunque su esposa no esté de acuerdo.

Gascón, reveló a la revista TVNotas que en un principio no creía necesaria la cirugía, sin embargo, el tratamiento hormonal no ayudó mucho a que le creciera el pecho, por lo que busca tener una nueva talla de brasier.

“Ahorita soy 36-A pero con el implante pretendo llegar a ser talla 38-B”, confesando que esta decisión no fue aprobada por su esposa, “Si por ella fuera, no me hubiera dejado hacerme nada, pero esto es algo que a mí me hace feliz”, dijo para dicha publicación.

Sobre su deseo de hacerse una operación de cambio de sexo dijo:

“Es que nadie sabe si ya lo hice o no, eso le debe importar tres pepinos a la gente. He llegado a la conclusión de que la próxim vez que me preguntan si ya me operé ahí abajo, pues me voy a bajar los pantalones y ya sabrán si me la hice o no”, finalizó.